Диетолог заявила о вреде быстрого похудения

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова заявила, что быстро худеть — вредно для здоровья.
«Если человек понимает, что есть пара-тройка лишних килограммов, то разгрузочные дни — это лайтовая история. На мой взгляд, пробовать надо с тех дней, в которых ограниченный перечень продуктов близок вам по духу», — сказала она в беседе с «Радио 1».
По её словам, есть и те, кому противопоказаны диеты и разгрузки.
«Как только такому человеку запрещаешь диеты, выстраиваешь обычный правильный тип питания — они начинают худеть, очень спокойно и хорошо. Как только они пытаются себя сильно ограничить, у них опять начинается срыв, и вес стоит», — пояснила Дианова.
Как считает эксперт, здоровый человек может начать с белковых разгрузочных дней, включающих нежирное мясо, рыбу и овощи.
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