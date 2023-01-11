Диетолог заявила о вреде быстрого похудения

«Если человек понимает, что есть пара-тройка лишних килограммов, то разгрузочные дни — это лайтовая история. На мой взгляд, пробовать надо с тех дней, в которых ограниченный перечень продуктов близок вам по духу», — сказала она в беседе с «Радио 1».