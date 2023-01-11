Терапевт рассказала, какая музыка опасна во время спорта

Музыка, которую человек слушает во время спорта, влияет на некоторые процессы в организме, поэтому не все композиции подходят для тренировок. Врач-терапевт Ольга Чиркова рассказала, какой музыки следует избегать, чтобы не навредить здоровью.

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По словам терапевта, влияет на активность головного мозга, на кровяное давление, тонус мышц и эмоциональное состояние.

«Агрессивная громкая музыка с излишне быстрым ритмом может оказать дурную услугу при тренировках и привести к гипертонии, головной боли, мышечным спазмам и травмам», – отмечает Ольга Чиркова.