Терапевт рассказала, какая музыка опасна во время спорта

Музыка, которую человек слушает во время спорта, влияет на некоторые процессы в организме, поэтому не все композиции подходят для тренировок. Врач-терапевт Ольга Чиркова рассказала, какой музыки следует избегать, чтобы не навредить здоровью.
По словам терапевта, влияет на активность головного мозга, на кровяное давление, тонус мышц и эмоциональное состояние.
«Агрессивная громкая музыка с излишне быстрым ритмом может оказать дурную услугу при тренировках и привести к гипертонии, головной боли, мышечным спазмам и травмам», – отмечает Ольга Чиркова.
Также стоит исключить из тренировочного плейлиста грустные песни, которые вызывают воспоминания, передает News.ru. Для тренировок лучше подходят мажорные треки с ровным ритмом. Кроме того, если музыка проигрывается в наушниках, то она должна быть негромкой – не выше 70 децибел.