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2 часа назад

Врачи выяснили, что чернокожие женщины теряют зубы чаще, чем белые

Газета.Ruиещё 1

Среди чернокожих жительниц Бразилии потеря зубов встречается чаще, чем среди белых женщин. Статья об этом опубликована в PLOS ONE.

Чернокожие женщины теряют зубы чаще, чем белые
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Это выяснилось в ходе исследования, проведенного Университетом Кампинаса. Ученые собрали данные о 3021 человеке в возрасте от 10 лет и старше. Их спрашивали, теряли ли они когда-либо верхние или нижние зубы, и если да, то сколько. Из этого исключали молочные зубы и удаленные не в связи с болезнью (например, ради исправления внешнего вида).

Выяснилось, что 52% опрошенных потеряли по крайней мере один зуб, при этом значительные отличия были связаны с расой и полом. В частности, больше всего от этой проблемы пострадали чернокожие женщины. В целом, черные женщины теряют зубы на 19% чаще, чем белые мужчины, и на 26% чаще, чем белые женщины. Среди чернокожего населения потеря зубов среди женщин была также на 14% больше.

Исследователи связывают это с историческим наследием рабства и социальным расслоением. Черные люди в Бразилии живут беднее, хуже питаются, реже ходят к врачу и сталкиваются с большим стрессом, который способствует ухудшению здоровья.

Здоровье,
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