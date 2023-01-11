Чернокожие женщины теряют зубы чаще, чем белые

Среди чернокожих жительниц Бразилии потеря зубов встречается чаще, чем среди белых женщин. Статья об этом опубликована в PLOS ONE.

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Это выяснилось в ходе исследования, проведенного Университетом Кампинаса. Ученые собрали данные о 3021 человеке в возрасте от 10 лет и старше. Их спрашивали, теряли ли они когда-либо верхние или нижние зубы, и если да, то сколько. Из этого исключали молочные зубы и удаленные не в связи с болезнью (например, ради исправления внешнего вида).

Выяснилось, что 52% опрошенных потеряли по крайней мере один зуб, при этом значительные отличия были связаны с расой и полом. В частности, больше всего от этой проблемы пострадали чернокожие женщины. В целом, черные женщины теряют зубы на 19% чаще, чем белые мужчины, и на 26% чаще, чем белые женщины. Среди чернокожего населения потеря зубов среди женщин была также на 14% больше.