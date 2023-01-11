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2 часа назад

Модель сильно располнела после похудения по методу Кардашьян

Lenta.ru

27-летняя американская модель Реми Бейдер призналась, что сильно располнела после попытки похудеть по методу, испробованному телезвездой Ким Кардашьян и предпринимателем Илоном Маском. Свою историю она рассказала в подкасте Not Skinny But Not Fat.

Модель сильно располнела после похудения по методу Кардашьян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В 2020 году врач порекомендовал Бейдер попробовать худеть с помощью инъекций препарата Ozempic, назначаемого людям с диабетом II типа для понижения уровня сахара в крови. Препарат одобрен Управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и, в частности, воздействует на участки мозга, отвечающие за аппетит.

По словам модели, похудение остановилось, как только она прекратила инъекции. Затем вернулось и обострилось компульсивное переедание, с которым прежде удавалось справляться. В результате она быстро набрала сброшенный вес в двойном размере и стала весить больше, чем до начала эксперимента.

В заключение Бейдер призвала слушателей подкаста пользоваться этим средством только при диабете.

Здоровье,Илон Маск,Ким Кардашьян,
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