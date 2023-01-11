Названы необходимые для хорошего сна вещи в спальне

Сон — важнейший компонент здоровья. К бессоннице и нарушению сна может привести не только стресс и неналаженный режим дня. Оказывается, что нормальный сон нужно защищать: использовать в спальне правильные шторы, увлажнять воздух и купить правильную подушку и матрас. Сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова рассказала, как правильно подобрать атрибуты для здорового сна.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Рекомендации подойдут вам, если кажется, что для нормального сна чего-то не хватает, но вы не знаете, чего именно.

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Шторы

Для хорошего сна важны темнота и тишина. Чтобы спать в темноте, купите шторы блэкаут из плотной ткани. Они почти полностью перекрывают доступ в комнату солнечным лучам. Ещё одно полезное свойство таких штор — они частично поглощают шум с улицы.

Если штор блэкаут вам недостаточно, можно купить светоизолирующий экран. При его использовании вообще невозможно определить, что за окном — день или ночь.

Врач заявила, что шторы, перекрывающие свет, нужны не всем. Большинству здоровых людей хватит и обычных, более-менее плотных штор.

Ещё эксперт сказала, что абсолютная темнота не так уж сильно влияет на выработку гормона мелатонина. Она считает, что о вреде света для выработки этого гормона стали говорить совсем недавно, и разговоры эти сильно преувеличены.

«Многие стали подчёркнуто бояться света, потому что прочитали, что его воздействие на сетчатку снижает выработку гормона сна мелатонина. На самом деле этот гормон прекращает вырабатываться только от воздействия яркого бело-голубого света. Рассвет из-за занавесок, или световой маячок на выключателе, или даже небольшой ночник и какие-то другие слабые источники освещения никогда процессу выработки мелатонина не навредят», — объяснила сомнолог.

Увлажнение воздуха и проветривание

Если на улице не совсем холодно, важно проветривать спальню перед сном. В идеале окно должно быть открыто и во время сна. Дело в том, что в душном помещении жара и холод ощущаются гораздо острее, а это может мешать нормально спать.

Из-за работы отопления зимой в квартирах очень сухой воздух. Его желательно увлажнять. В зимний период показатель увлажнённости воздуха падает до 20–30%, а для хорошего сна нужно относительная влажность 50–60%.

«Когда человек спит в комнате с пониженной влажностью, у него иссушаются дыхательные пути, может с большей вероятностью возникать храп, статическое электричество от волос и сухость кожи», — рассказала врач.

Подушка и матрас

Лучше всего для сна подойдут ортопедические (или анатомические) матрас и подушка. Они равномерно распределяют давление, которое на них оказывает тело, поэтому на таком матрасе и на такой подушке очень удобно лежать.

А вот мнение о том, что для хорошего сна важно спать на жёсткой поверхности, врач посчитала ошибочным. Лучше всего спать на матрасе и подушке умеренной жёсткости, считает она.