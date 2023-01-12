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3 часа назад

Диетолог Павличенко предупредила о последствиях при отказе от сахара

runews24.ru

Диетолог Светлана Павличенко рассказала, что ждет человека, который решил полностью отказаться от сахара.

Диетолог предупредила о последствиях при отказе от сахара
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Она предупредила, что поскольку привычку к сахару часто сравнивают с наркозависимостью, то при отказе от него, человек испытывает схожие с ломкой симптомы.

В беседе «Газетой.ru» Павличенко отметила, что могут возникать вспышки агрессии, раздражительность и головная боль. Может нарушиться режим питания. К примеру, аппетита совсем не будет в обычное для обеда или ужина время, но ночью вас накроет внезапный приступ голода.

По словам диетолога, это лишь временные трудности. Любая привычка формируется в течение 21 дня, и с отказом от сахара также придется перетерпеть 2–3 недели.

Но зато потом вы будете вознаграждены. Организм начнет восстанавливаться – снизится артериальное давление, уровень глюкозы в крови, содержание «плохого» холестерина, нормализуется функция печени.

Помочь себе пережить эти несколько недель сахарной «ломки» можно включив в рацион продуктов с большим содержанием клетчатки – цельнозернового хлеба, бобовых, круп, а также свежих овощей и фруктов.

Здоровье,
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