Россиянам рассказали, что такое трансжиры и чем они опасны

Многие слышали о трансжирах, но что именно это такое и чем они опасны, знают немногие. Телеграм-канал DocDeti & DocMed рассказал, что же это за зверь, с чем его едят и почему его есть не стоит. В основном трансжиры используются в фастфуде, выпечке, разных закусках вроде чипсов, а также в соусах. Из-за своего молекулярного строения они плохо влияют на обмен веществ организма.