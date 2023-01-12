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3 часа назад

Россиянам рассказали, что такое трансжиры и чем они опасны

Секрет Фирмы

Многие слышали о трансжирах, но что именно это такое и чем они опасны, знают немногие. Телеграм-канал DocDeti & DocMed рассказал, что же это за зверь, с чем его едят и почему его есть не стоит. В основном трансжиры используются в фастфуде, выпечке, разных закусках вроде чипсов, а также в соусах. Из-за своего молекулярного строения они плохо влияют на обмен веществ организма.

Россиянам рассказали, что такое трансжиры и чем они опасны
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Трансжиры в основном содержатся в маргарине или в готовой пище. Гидрогенизированные масла и маргарины можно использовать несколько раз при жарке.

«К концу XX века благодаря многочисленным исследованиям были накоплены обширные фактические данные об отрицательных последствиях трансжиров для обмена веществ, а также о взаимосвязи между потреблением трансжиров и ишемической болезнью сердца», — сообщили авторы канала.

В рекомендациях Всемирной организации здравоохранения сказано, что трансжиры не должны составлять более 1% от человеческого рациона.

«Российские производители до сих пор не обязаны указывать количество трансжиров в составе продуктов. Часто слова "трансжиры", "гидрогенизированные жиры" маскируют под фразами "кулинарный жир", "жир кондитерский" и другими завуалированными понятиями», — сказано в сообщении канала.

Здоровье,ВОЗ,
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