Россиянам рассказали, что такое трансжиры и чем они опасны

Многие слышали о трансжирах, но что именно это такое и чем они опасны, знают немногие. Телеграм-канал DocDeti & DocMed рассказал, что же это за зверь, с чем его едят и почему его есть не стоит. В основном трансжиры используются в фастфуде, выпечке, разных закусках вроде чипсов, а также в соусах. Из-за своего молекулярного строения они плохо влияют на обмен веществ организма.
Трансжиры в основном содержатся в маргарине или в готовой пище. Гидрогенизированные масла и маргарины можно использовать несколько раз при жарке.
«К концу XX века благодаря многочисленным исследованиям были накоплены обширные фактические данные об отрицательных последствиях трансжиров для обмена веществ, а также о взаимосвязи между потреблением трансжиров и ишемической болезнью сердца», — сообщили авторы канала.
В рекомендациях Всемирной организации здравоохранения сказано, что трансжиры не должны составлять более 1% от человеческого рациона.
«Российские производители до сих пор не обязаны указывать количество трансжиров в составе продуктов. Часто слова "трансжиры", "гидрогенизированные жиры" маскируют под фразами "кулинарный жир", "жир кондитерский" и другими завуалированными понятиями», — сказано в сообщении канала.