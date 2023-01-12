Врач назвала самые полезные сезонные продукты зимой

«В холодное время, когда иммунитет падает, а все хронические заболевания обостряются все чаще, особенно важно питаться правильно и сбалансированно. Необходимо не забывать о клетчатке и витаминах, которые с наступлением холодов все реже оказываются на нашем столе в нужных количествах», — предупредила она.

Врач заявила о важности употребления в пищу квашеной капусты. Этот пробиотик полезен для пищеварения, источник витаминов группы В, С и К, фосфора, калия, цинка. При этом выбирать следует продукт, в составе которого нет сахара. Кроме того, Малиновская рекомендует есть хурму, богатую витаминами группы В, А, РР, С, железом, кальцием и йодом, особенно важным для работы щитовидной железы. Плоды хурмы содержат в два раза больше полезной клетчатки, чем яблоки, уточнила специалист.