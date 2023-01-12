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4 часа назад

Врач назвала самые полезные сезонные продукты зимой

Мослентаиещё 2

Самые полезные сезонные продукты, помогающие сохранить бодрость и здоровье зимой, назвала «Мосленте» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

«В холодное время, когда иммунитет падает, а все хронические заболевания обостряются все чаще, особенно важно питаться правильно и сбалансированно. Необходимо не забывать о клетчатке и витаминах, которые с наступлением холодов все реже оказываются на нашем столе в нужных количествах», — предупредила она.

Врач заявила о важности употребления в пищу квашеной капусты. Этот пробиотик полезен для пищеварения, источник витаминов группы В, С и К, фосфора, калия, цинка. При этом выбирать следует продукт, в составе которого нет сахара. Кроме того, Малиновская рекомендует есть хурму, богатую витаминами группы В, А, РР, С, железом, кальцием и йодом, особенно важным для работы щитовидной железы. Плоды хурмы содержат в два раза больше полезной клетчатки, чем яблоки, уточнила специалист.

«Еще авокадо — не слишком привычный продукт для многих, но очень полезный. Его плоды содержат нужные организму полиненасыщенные жирные кислоты, витамин С, фосфор, магний, а мандарины являются отличным источником витаминов С, А, Е и витаминов группы В», — добавила эксперт.

По словам Малиновской, полезна не только мякоть мандаринов, но и эфирные масла и флавоноиды, которые содержатся в кожуре — получить максимум от мандаринов можно, добавляя сушеную кожуру, например, в чай или используя цедру при готовке, уточнила врач.

Здоровье,Видео,Ольга Малиновская,
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