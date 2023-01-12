Диетолог назвал пять продуктов, облегчающих боль при артрите

Диетолог Анита Бин рассказала о продуктах, которые стоит добавить в свой рацион при артрите.

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По словам диетолога Аниты Бин, пара продуктов не сможет избавить от проблем с суставами, однако определенная диета поможет облегчить симптомы и предотвратить дальнейшее повреждение суставов, что важно для страдающих остеоартритом.

Воспаление играет основную роль в прогрессирующем разрушении суставов. Включение в рацион продуктов, которые богаты полифенолами и антиоксидантами, поможет в борьбе с ним и облегчит симптомы артрита.

Среди таких продуктов оказались темно-зеленые листовые овощи: брокколи, капуста и шпинат. Они богаты антиоксидантами, витаминами С, А, Е и К, помогающими защитить ткани суставов от окислительного повреждения.

Имбирь уменьшит мышечную боль после повреждающих мышцы упражнений, а также убавит боль в коленях и скованность у людей, страдающих артритом, сообщает Daily Express.

Богатые полифенолами черника, ежевика, малина и клубника помогут обеспечить защиту от воспалений, в том числе от артрита.

Жирная рыба с омега-3 кислотами обладает противовоспалительными свойствами и полезна при остеоартрите.