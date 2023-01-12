Ляйсан Утяшева поделилась способом, как не переедать вечером

Вопрос похудения для многих особенно актуален после беззаботных зимних каникул. Да и лето уже не за горами: пора приводить себя в форму! Ни для кого не секрет, что сбросить лишние килограммы хорошо помогает отказ от ночных забегов к холодильнику. Только вот перед соблазном перекусить поздно вечером устоять могут не все, даже спортсменка и красавица Ляйсан иногда грешит перееданием в ночи. Чтобы помочь себе и другим восстановить режим питания, ведущая поделилась в личном блоге простыми, но действенными способами избавления от ночного «дожора».