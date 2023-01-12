Ляйсан Утяшева поделилась способом, как не переедать вечером

Вопрос похудения для многих особенно актуален после беззаботных зимних каникул. Да и лето уже не за горами: пора приводить себя в форму! Ни для кого не секрет, что сбросить лишние килограммы хорошо помогает отказ от ночных забегов к холодильнику. Только вот перед соблазном перекусить поздно вечером устоять могут не все, даже спортсменка и красавица Ляйсан иногда грешит перееданием в ночи. Чтобы помочь себе и другим восстановить режим питания, ведущая поделилась в личном блоге простыми, но действенными способами избавления от ночного «дожора».
Утяшева отметила, что вред от ночного переедания доказан учеными. Помимо набора лишнего веса такой несвоевременный прием пищи может пагубно сказываться на пищеварении, ухудшать качество сна и увеличивает риск инсульта.
«После приема пищи вырабатывается желудочная кислота, которая в лежачем положении имеет свойство подниматься вверх по пищеводу, вызывая изжогу. Ночью пищеварение замедляется, пища в кишечнике застаивается, вызывая интоксикацию. Ухудшается качество сна как следствие некорректной работы кишечника и желудка. А плохой сон негативно сказывается на функционировании мозга, иммунитете и общем самочувствии», — поясняет Ляйсан.
Чтобы избавиться от вредной привычки, Ляйсан рекомендует три простых шага. Во-первых, нужно пересмотреть варианты вечерних развлечений.
«Не знаю как у вас, но у меня во время просмотра сериалов и фильмов руки так и тянутся к “попкорну”. Вашим триггером может быть что-то другое, понаблюдайте за собой. В стоп-лист попадают вечерние застолья и походы по заведениям», — поясняет ведущая.
Во-вторых, полезно включить легкую физическую активность перед сном. Как вариант — прогулки в спокойном темпе или йога. Наконец, нужно заранее продумать, чем вы сможете заменить «запрещенку», если уснуть без перекуса все-таки не получится. Ляйсан советует подкрепляться нежирной рыбой, ягодами, кисло-молочными продуктами и яйцами (желательно, использовать в пищу только белок).