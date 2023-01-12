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41 минуту назад

Ляйсан Утяшева поделилась простым, но эффективным способом, как не переедать вечером

Super.ru

Вопрос похудения для многих особенно актуален после беззаботных зимних каникул. Да и лето уже не за горами: пора приводить себя в форму! Ни для кого не секрет, что сбросить лишние килограммы хорошо помогает отказ от ночных забегов к холодильнику. Только вот перед соблазном перекусить поздно вечером устоять могут не все, даже спортсменка и красавица Ляйсан иногда грешит перееданием в ночи. Чтобы помочь себе и другим восстановить режим питания, ведущая поделилась в личном блоге простыми, но действенными способами избавления от ночного «дожора».

Ляйсан Утяшева поделилась способом, как не переедать вечером
Фото: Super.ruSuper.ru

Утяшева отметила, что вред от ночного переедания доказан учеными. Помимо набора лишнего веса такой несвоевременный прием пищи может пагубно сказываться на пищеварении, ухудшать качество сна и увеличивает риск инсульта.

«После приема пищи вырабатывается желудочная кислота, которая в лежачем положении имеет свойство подниматься вверх по пищеводу, вызывая изжогу. Ночью пищеварение замедляется, пища в кишечнике застаивается, вызывая интоксикацию. Ухудшается качество сна как следствие некорректной работы кишечника и желудка. А плохой сон негативно сказывается на функционировании мозга, иммунитете и общем самочувствии», — поясняет Ляйсан.

Чтобы избавиться от вредной привычки, Ляйсан рекомендует три простых шага. Во-первых, нужно пересмотреть варианты вечерних развлечений.

«Не знаю как у вас, но у меня во время просмотра сериалов и фильмов руки так и тянутся к “попкорну”. Вашим триггером может быть что-то другое, понаблюдайте за собой. В стоп-лист попадают вечерние застолья и походы по заведениям», — поясняет ведущая.

Во-вторых, полезно включить легкую физическую активность перед сном. Как вариант — прогулки в спокойном темпе или йога. Наконец, нужно заранее продумать, чем вы сможете заменить «запрещенку», если уснуть без перекуса все-таки не получится. Ляйсан советует подкрепляться нежирной рыбой, ягодами, кисло-молочными продуктами и яйцами (желательно, использовать в пищу только белок).

Здоровье,Ляйсан Утяшева,
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