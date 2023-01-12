Эксперты перечислили бренды опасных лаков для ногтей

В некоторых лаках для ногтей содержатся опасные вещества, способные нанести непоправимый вред гормональной системе человека, вызвать сильную аллергию. Об этом заявили специалисты датской потребительской организации Forbrugerrådet Tænk в своем новом исследовании, перечислив бренды, которые выпускают лаки с эндокринными нарушителями в составе.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Больше трети исследованных лаков содержат так называемые эндокринные разрушители (EDC) – химические вещества, способные нарушать работу гормонов. EDC негативно влияют на щитовидную железу, также от них страдают и другие системы организма», – приводит выдержку из исследования иностранных специалистов Роскачество.

В большинстве исследованных лаков специалисты обнаружили бензофенон-1 (это токсическое и канцерогенное вещество защищает лак от выцветания под УФ-лучами), октокрилен (еще один УФ-фильтр, способный превращаться в бензофенон), трифенилфосфат (он отвечает за стойкость лака, но является вредным для репродуктивной системы человека) и метилпарабен (это вещество разрушающе влияет на эндокринную систему, изменяя гомеостаз эстрогена).

Перечисленные вещества есть в составе лаков следующих брендов: Essie, Gosh, Maybelline, Max Factor, Rimmel. Первые три фирмы активно добавляют в ногтевые покрытия бензофенон-1, а остальные – трифенилфосфат и метилпарабен, причем даже не указывая эту информацию на флаконе.