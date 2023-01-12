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42 минуты назад

Эксперты перечислили бренды опасных лаков для ногтей

РИА "ФедералПресс"

В некоторых лаках для ногтей содержатся опасные вещества, способные нанести непоправимый вред гормональной системе человека, вызвать сильную аллергию. Об этом заявили специалисты датской потребительской организации Forbrugerrådet Tænk в своем новом исследовании, перечислив бренды, которые выпускают лаки с эндокринными нарушителями в составе.

Эксперты перечислили бренды опасных лаков для ногтей
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Больше трети исследованных лаков содержат так называемые эндокринные разрушители (EDC) – химические вещества, способные нарушать работу гормонов. EDC негативно влияют на щитовидную железу, также от них страдают и другие системы организма», – приводит выдержку из исследования иностранных специалистов Роскачество.

В большинстве исследованных лаков специалисты обнаружили бензофенон-1 (это токсическое и канцерогенное вещество защищает лак от выцветания под УФ-лучами), октокрилен (еще один УФ-фильтр, способный превращаться в бензофенон), трифенилфосфат (он отвечает за стойкость лака, но является вредным для репродуктивной системы человека) и метилпарабен (это вещество разрушающе влияет на эндокринную систему, изменяя гомеостаз эстрогена).

Перечисленные вещества есть в составе лаков следующих брендов: Essie, Gosh, Maybelline, Max Factor, Rimmel. Первые три фирмы активно добавляют в ногтевые покрытия бензофенон-1, а остальные – трифенилфосфат и метилпарабен, причем даже не указывая эту информацию на флаконе.

При пользовании лаком для ногтей важно стараться, чтобы он не попадал в царапины на коже. Также нельзя вдыхать его запах, предупредили исследователи.

Здоровье,
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