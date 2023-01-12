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3 часа назад

Грудь женщины лопнула после операции по ее увеличению

Lenta.ru

48-летняя жительница Лондона, Англия, Келли Янг, сделала операцию по увеличению груди, но один из ее имплантов лопнул. Об этом сообщает The Sun.

Грудь женщины лопнула после операции по ее увеличению
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Янг сделала операцию по увеличению груди в 2018 году. Однако спустя несколько лет один из имплантов лопнул, и она решила отправиться в Турцию, чтобы заменить его на новый и сделать подтяжку груди.

«Я ждала этого годами. Я хотела сделать операцию, поэтому решила поехать. Я не хотела остаться без имплантатов», — говорит она.

Когда женщина вернулась домой, то обнаружила, что швы на ее правой груди разошлись. Янг обратилась в больницу, где врач сообщил, что она подхватила инфекцию, и назначил курс антибиотиков.

Lenta.ru

Однако состояние женщины ухудшалось: рана становилась все больше.

«Это была огромная дыра. Я не хотела смотреть на нее, не хотела ничего знать», — вспоминает она.

Несмотря на противопоказания, женщина решила снова полететь в Турцию, чтобы зашить рану и вернуть имплант на прежнее место.

На следующий день после операции рана начала сильно кровоточить.

«Хирург сказал, что это нормально и так будет еще несколько дней, поэтому я полетела домой. Но рана открылась в другой области», — рассказывает Янг.

Хирургам пришлось удалить оба импланта из-за распространившейся инфекции.

Женщина утверждает, что потеряла уверенность в себе после удаления имплантов.

«Я очень недовольна своей грудью, я снова чувствую себя 12-летним подростком. Я не позволяю своему бойфренду смотреть на меня, все знают меня с большой грудью», — жалуется она.

Теперь Янг ищет другого хирурга и считает, что у нее не возникнет осложнений после следующей операции.

Здоровье,
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