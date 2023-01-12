Грудь женщины лопнула после операции по ее увеличению

48-летняя жительница Лондона, Англия, Келли Янг, сделала операцию по увеличению груди, но один из ее имплантов лопнул. Об этом сообщает The Sun.

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Янг сделала операцию по увеличению груди в 2018 году. Однако спустя несколько лет один из имплантов лопнул, и она решила отправиться в Турцию, чтобы заменить его на новый и сделать подтяжку груди.

«Я ждала этого годами. Я хотела сделать операцию, поэтому решила поехать. Я не хотела остаться без имплантатов», — говорит она.

Когда женщина вернулась домой, то обнаружила, что швы на ее правой груди разошлись. Янг обратилась в больницу, где врач сообщил, что она подхватила инфекцию, и назначил курс антибиотиков.

Lenta.ru

Однако состояние женщины ухудшалось: рана становилась все больше.

«Это была огромная дыра. Я не хотела смотреть на нее, не хотела ничего знать», — вспоминает она.

Несмотря на противопоказания, женщина решила снова полететь в Турцию, чтобы зашить рану и вернуть имплант на прежнее место.

На следующий день после операции рана начала сильно кровоточить.

«Хирург сказал, что это нормально и так будет еще несколько дней, поэтому я полетела домой. Но рана открылась в другой области», — рассказывает Янг.

Хирургам пришлось удалить оба импланта из-за распространившейся инфекции.

Женщина утверждает, что потеряла уверенность в себе после удаления имплантов.

«Я очень недовольна своей грудью, я снова чувствую себя 12-летним подростком. Я не позволяю своему бойфренду смотреть на меня, все знают меня с большой грудью», — жалуется она.