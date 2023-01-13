Что будет, если отказаться от мытья волос на 17 дней

Звездные парикмахеры Инанч Эмир и Том Смит раскрыли последствия отказа от регулярного мытья головы. Соответствующий материал появился на сайте издания Irish News.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что на платформе TikTok набирают популярность видео, в которых пользователи осознанно не моют голову на протяжении 17 дней. Согласно информации, размещенные под хэштегами #dirtyhair ролики набрали 169 миллионов просмотров, а под #dirtyhairstyle — 19 миллионов.

Эмир заявила, что людям, у которых волосы склонны к быстрому загрязнению, подобный длительный отказ от мытья не подходит. По ее словам, поры на коже головы забиваются, что приводит к ломкости.

«Некоторые люди считают, что более длительные промежутки между мытьем головы могут сделать их волосы более здоровыми», — уточнил Смит.