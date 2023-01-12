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3 часа назад

Эти шесть продуктов, помогут не набрать вес во время стресса

Ferra.ru

Стресс на каждого человека влияет по-разному. Кто-то из-за него может плохо спать, а кто-то начинает переедать. И вот как не набрать лишние килограммы в такой тяжёлый период.

6 продуктов, которые помогут не набрать вес во время стресса
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Во время стресса в организме человека выделяется гормон кортизол. Научные исследования показывают, что часто повышенный уровень кортизола связан с абдоминальным ожирением.

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Одна из причин, по которой кортизол может способствовать увеличению веса, заключается в том, что он повышает уровень сахара в крови. Существуют научные доказательства, что этот гормон также усиливает аппетит, а это повышает риск переедания. Кроме того, кортизол оказывает влияние на расход энергии и на обмен веществ.

Вот какие продукты помогут уменьшить влияние кортизола на ваш организм.

Фрукты. Рацион, включающий много рафинированных продуктов, насыщенных жиров, добавленного сахара, может повысить уровень кортизола по сравнению со сбалансированной диетой (которая содержит большое количество фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, ненасыщенных жиров). Кроме того, в фруктах есть клетчатка (она хорошо насыщает) и они содержат мало калорий.

Овощи. Они, как и фрукты, являются источником клетчатки. Она поможет чувствовать сытость дольше и улучшит пищеварение. К тому же в овощах совсем немного калорий.

Цельнозерновые продукты. Это овёс, лебеда, коричневый рис, цельнозерновой хлеб и др. В цельных зёрнах есть клетчатка, помогающая насытиться, и определённая форма клетчатки - пребиотик, которая уменьшает реакцию организма на стресс. Она поддерживает уровень полезных бактерий в кишечнике.

Бобовые. У фасоли и чечевицы много полезных свойств. В том числе - улучшение пищеварения, а также пребиотические функции. Вы можете добавить чечевицу, например, в любимый суп.

Йогурт. Он содержит пробиотики, то есть полезные бактерии, обитающие в кишечнике человека. За счёт пробиотиков может улучшиться настроение и снизиться уровень беспокойства и стресса.

Рыба. Все виды рыбы - это отличный источник белка. Некоторые сорта также могут похвастаться содержанием омега-3. Например, это тунец, лосось. Известно, что омега-3 жирные кислоты улучшают психическое здоровье.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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