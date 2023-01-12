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3 часа назад

Диетолог пояснил, зачем нужно постоянно взвешиваться

Вечерняя Москва

Главный внештатный диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян пояснил, зачем человеку нужно следить за своими весовыми показателями.

Диетолог пояснил, зачем нужно постоянно взвешиваться
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметил, что необходимо соблюдать равновесие между калорийностью рациона и энерготратами. Если человек будет есть меньше, чем тратит энергии, он будет худеть. Если мы едим больше, чем потратили энергии, то это приводит к избыточной массе тела и в дальнейшем к ожирению.

Поэтому важно регулярно вставать на весы дома, чтобы контролировать массу тела. Тутельян отметил, что вес должен держаться в постоянных границах, которые определены и рекомендованы человеку в зависимости от его роста, возраста, сферы деятельности. Если вес начинает расти, то лучше скорректировать рацион, снизить калорийность блюд, передает aif.ru.

Здоровье,Минздрав РФ,РАН,
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