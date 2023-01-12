Диетолог пояснил, зачем нужно постоянно взвешиваться

Эксперт отметил, что необходимо соблюдать равновесие между калорийностью рациона и энерготратами. Если человек будет есть меньше, чем тратит энергии, он будет худеть. Если мы едим больше, чем потратили энергии, то это приводит к избыточной массе тела и в дальнейшем к ожирению.