«Печени и поджелудочной необходимо дать отдохнуть, поэтому питание должно быть щадящим, блюда должны быть термически обработаны, никаких жареных корочек. Блюда должны быть не многокомпонентными, не нужно есть салаты, особенно копчёные и с чрезмерно солёными ингредиентами. Даже желательно [готовить так], как делают для детей: им не дают куски мяса, а подают котлеты или тефтели, чтобы легче всё переваривалось», — отметила диетолог.