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1 час назад

Диетолог рассказала, какой продукт помогает восстановить работу печени и поджелудочной

Клопс.Ru

Чтобы восстановить работу печени и поджелудочной после новогодних застолий, нужно добавить в рацион творог и кисломолочные продукты. Об этом заявила диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Эксперта цитирует News.ru в четверг, 12 января.

«Печени и поджелудочной необходимо дать отдохнуть, поэтому питание должно быть щадящим, блюда должны быть термически обработаны, никаких жареных корочек. Блюда должны быть не многокомпонентными, не нужно есть салаты, особенно копчёные и с чрезмерно солёными ингредиентами. Даже желательно [готовить так], как делают для детей: им не дают куски мяса, а подают котлеты или тефтели, чтобы легче всё переваривалось», — отметила диетолог.

Для печени очень полезен содержащийся в твороге метионин.

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Кисломолочные продукты просто необходимы после новогодних праздников для поддержания функций кишечника, добавила Соломатина.

Здоровье,Видео,Елена Соломатина,
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