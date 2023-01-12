Домашние дела, которые помогут быстро привести себя в форму

Как пылесос заменит несколько гантелей.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

А вы знали, что некоторые домашние дела помогают сбросить вес лучше любой тренировки? Мы собрали топ работы по дому, которая поможет быстро прийти в форму, если на праздниках вы злоупотребляли салатами и жирными блюдами.

Замена постельного белья

Самое неприятное из домашних дел. При этом каждый заправленный пододеяльник позволит вам здорово привести в тонус мышцы рук и в целом сбросить около 180 калорий за раз. Неплохо, правда? Даже 15 минут могут стать отличной заменой забытой зарядке, проблема лишь в том, что меняем белье мы не каждый день, а значит, каждый раз вы должны подходить к этому делу ответственно. И перестаньте уже перекладывать это занятие на мужа!

Игры с домашними питомцами и детьми

Если вы большую часть времени проводите дома, это не значит, что у вас нет времени на приведение себя в порядок. Простые игры с маленькими детьми или домашними любимцами помогут довольно быстро сбросить набранные за праздники килограммы. Ваши игры должны быть активными и ваше участие должно быть максимальным. Специалисты подсчитали, что во время такой активности женщина способна сжечь около 120 калорий. Представьте, сколько лишнего уйдет за неделю такой активности!

Уборка с пылесосом

Еще одно не самое любимое занятие, которое отнимает много времени. Но также отнимает много сил, а это нам на руку. Откажитесь от помощи домашних и уберитесь полностью сами: достаньте и приготовьте пылесос, поднимите стулья и отодвиньте ковры, после уборки прочистите пылесос сами. Примерно полтора часа такой активности сожжет 170 калорий.

Уборка снега