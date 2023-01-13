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3 часа назад

Лысеющая голливудская актриса назвала способы справляться с алопецией

Lenta.ru

Американская актриса Эшли Тисдейл рассказала, что справляется с алопецией с помощью медитаций и диеты. Способы борьбы с патологическим выпадением волос она назвала в своем блоге Frenshe.

Голливудская актриса назвала способы справляться с алопецией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам 37-летней Тисдейл, она начала терять волосы с 20 лет. Причиной этого оказался стресс, с которым голливудской актрисе позволяют справляться медитации, йога и «попытки понять, что имеет значение, а что нет».

Кроме того, лысеющая актриса придерживается диеты, которую сравнивает с палеодиетой, подразумевающей употребление пищи, доступной первобытным людям. В палеорационе много мяса, рыбы, орехов, яиц, необработанных семян, грибов, некоторое количество ягод, фруктов, овощей и зелени.

«Благодаря ей я чувствую себя лучше, она полезна для пищеварения. На ней не надо жить, но неплохо устраивать себе ее на месяц», — говорит Тисдейл, исключившая из этой диеты зерновые.

Также актриса проходит через плазмотерапию — процедуру по введению плазмы собственной крови пациента под скальп. Тисдейл уверяет, что это лечение дает заметные результаты.

Здоровье,Диеты,Эшли Тисдейл,
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