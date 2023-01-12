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2 часа назад

Врач объяснил, почему кожные покровы чаще бьют током зимой

РИА "ФедералПресс"

В зимний период многие замечают, что при прикосновениях к одежде и другим предметам происходит электризация. Невролог Лаврентий Неустроев объяснил, почему это происходит, и стоит ли переживать.

Врач объяснил, почему кожные покровы чаще бьют током зимой
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Это разноименные заряды на поверхности, к которой прикасается человек, и на кожных покровах. Просто происходит такой электрический разряд – плюс на минус. Это может быть связано, например, с тем, что работает увлажнитель, и среда слишком влажная», – сообщил Лаврентий Неустроев.

Кроме того, стоит пересмотреть свой гардероб. Если возникает электризация, значит в одежде большое количество синтетических волокон. Однако это настораживать не должно, отмечает врач, повода обращаться к врачу нет.

Здоровье,
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