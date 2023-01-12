Врач объяснил, почему кожные покровы чаще бьют током зимой

«Это разноименные заряды на поверхности, к которой прикасается человек, и на кожных покровах. Просто происходит такой электрический разряд – плюс на минус. Это может быть связано, например, с тем, что работает увлажнитель, и среда слишком влажная», – сообщил Лаврентий Неустроев.