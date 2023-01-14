Как нельзя голодать женщинам после 40 лет

С возрастом сбросить вес становится труднее, и многие женщины прибегают к экстремальным способам похудения, в то числе к голоданию. Спросили у диетолога Марии Дубской, что нельзя делать, чтобы не навредить организму.

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Не стоит голодать бесцельно: прежде всего нужно понять, к чему вы хотите прийти. Если стремитесь снизить вес, лучше выбрать режим питания, который сможет стать вашим образом жизни, например метод гарвардской тарелки, или интервальное голодание.

Мария Дубская также не советует импульсивно снижать вес, отказываясь от питания полностью. По словам эксперта, сохранить тело красивым и здоровым помогают мышцы. А когда человек перестает есть, организм берет энергию из собственной мышечной ткани.

Да, на весах заветные цифры, но качество тела ухудшаются! И в будущем, если не соблюдать принципы здорового питания, может возникнуть саркопения: станет больше жировой ткани и меньше мышечной. Это очень сильно замедлит обмен веществ, и попытки снизить вес будут тщетны. Дубская Мария Акимовна Врач-диетолог, эндокринолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Санкт-Петербург

Диетолог подчеркивает, что не рекомендуется экспериментировать с голодными диетами, если у вас есть хронические заболевания: хронической гастрит, язвенная болезнь, желчнокаменная болезнь. Если вы резко измените диету, болезни могут обостриться.