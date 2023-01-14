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1 час назад

Как нельзя голодать женщинам после 40 лет

Мира Маркина
Дубская Мария Акимовнаэксперт

С возрастом сбросить вес становится труднее, и многие женщины прибегают к экстремальным способам похудения, в то числе к голоданию. Спросили у диетолога Марии Дубской, что нельзя делать, чтобы не навредить организму.

Как нельзя голодать женщинам после 40 лет
Фото: PxherePxhere

Не стоит голодать бесцельно: прежде всего нужно понять, к чему вы хотите прийти. Если стремитесь снизить вес, лучше выбрать режим питания, который сможет стать вашим образом жизни, например метод гарвардской тарелки, или интервальное голодание.

Мария Дубская также не советует импульсивно снижать вес, отказываясь от питания полностью. По словам эксперта, сохранить тело красивым и здоровым помогают мышцы. А когда человек перестает есть, организм берет энергию из собственной мышечной ткани.

Да, на весах заветные цифры, но качество тела ухудшаются! И в будущем, если не соблюдать принципы здорового питания, может возникнуть саркопения: станет больше жировой ткани и меньше мышечной. Это очень сильно замедлит обмен веществ, и попытки снизить вес будут тщетны.
Дубская Мария Акимовна
Дубская Мария АкимовнаВрач-диетолог, эндокринолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Санкт-Петербург

Диетолог подчеркивает, что не рекомендуется экспериментировать с голодными диетами, если у вас есть хронические заболевания: хронической гастрит, язвенная болезнь, желчнокаменная болезнь. Если вы резко измените диету, болезни могут обостриться.

Интервальное голодание для начинающих: схемы, когда и что есть

В случае, если вы все же выбираете метод голодания, Мария Дубская рекомендует обратиться к специалисту, который в этом поможет. Кроме того, отмечает она, можно устраивать разгрузочные дни, но не чаще одного раза в неделю.

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