Как нельзя принимать ванну

Для многих женщин ванна – это то место, где можно по-настоящему расслабиться, побыть наедине с собой и отключить все ненужные мысли. Пена, свечи, приятная музыка, любимые бьюти-средства...все это создает неповторимую атмосферу.

Фото: Кадр из фильма "Красотка" Кадр из фильма "Красотка"

Несмотря на то, что данный ритуал крайне популярен, некоторые всю жизнь принимают ванну неправильно. Подробнее о том, как нельзя это делать – в материале "Рамблера".

Горячая ванна

Во-первых, излишне высокая температура воды может серьезно навредить здоровью, если вы страдаете от тромбоза, варикозного расширения вен, повышенной температуры тела или пониженного давления. Во-вторых, горячая вода раздражает кожу. Она не только смывает грязь, но также удаляет кожное сало, которое защищает и увлажняет кожу.

Больше 20 минут

Специалисты не советуют находиться в ванне дольше 20 минут, даже если вы отлично себя чувствуете. Злоупотребление водными процедурами может привести к сбою сердечного ритма, головокружению и снижению кровяного давления.

Чаще двух раз в неделю

Принимать ванну чаще, чем два раза в неделю, вредно для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, организму требуется время для того, чтобы восстановить липидный барьер, который выполняет защитную и увлажняющую функцию.

Пренебрежение финальными процедурами

Сразу выходить из ванны без завершающих процедур – не лучшая идея. После горячей ванны важно принять теплый душ с использованием натуральной мочалки и геля для душа. Затем стоит ополоснуться прохладной водой (не ледяной), чтобы закрыть поры.

Спорт и активные нагрузки после