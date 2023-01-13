Как нельзя принимать ванну

Для многих женщин ванна – это то место, где можно по-настоящему расслабиться, побыть наедине с собой и отключить все ненужные мысли. Пена, свечи, приятная музыка, любимые бьюти-средства...все это создает неповторимую атмосферу.
Несмотря на то, что данный ритуал крайне популярен, некоторые всю жизнь принимают ванну неправильно. Подробнее о том, как нельзя это делать – в материале "Рамблера".
Во-первых, излишне высокая температура воды может серьезно навредить здоровью, если вы страдаете от тромбоза, варикозного расширения вен, повышенной температуры тела или пониженного давления. Во-вторых, горячая вода раздражает кожу. Она не только смывает грязь, но также удаляет кожное сало, которое защищает и увлажняет кожу.
Специалисты не советуют находиться в ванне дольше 20 минут, даже если вы отлично себя чувствуете. Злоупотребление водными процедурами может привести к сбою сердечного ритма, головокружению и снижению кровяного давления.
Принимать ванну чаще, чем два раза в неделю, вредно для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, организму требуется время для того, чтобы восстановить липидный барьер, который выполняет защитную и увлажняющую функцию.
Сразу выходить из ванны без завершающих процедур – не лучшая идея. После горячей ванны важно принять теплый душ с использованием натуральной мочалки и геля для душа. Затем стоит ополоснуться прохладной водой (не ледяной), чтобы закрыть поры.
Ванна расслабляет, поэтому слишком энергично двигаться после этого ритуала не нужно. Позвольте телу постепенно вернуться в привычный ритм. Первые полчаса после ванны лучше полежать или посидеть в уютном кресле.