Как стирать нижнее белье, чтобы не подхватить инфекцию

Стирка белья – повседневный ритуал, без которого не обходится жизнь ни одного человека. Однако немногие знают, как делать это правильно. Подробнее о том, как стирать и сушить нижнее белье, чтобы не подхватить инфекцию – в материале "Рамблера".

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Стирать нижнее белье нужно при температуре не менее 60 градусов Цельсия. Если температура ниже, то частицы мочи и фекалий остаются на белье, что в дальнейшем чревато инфекцией.

Если вы боитесь повредить деликатное кружевное белье высокими температурами, добавляйте специальные средства для стирки

Кроме того, нижнее белье противопоказано стирать со скатертями и кухонными полотенцами. Существует риск того, что инфекция с трусов может попасть на кухонные принадлежности, а затем оказаться в еде.

И наконец, не забывайте о том, что трусы важно стирать ежедневно – то есть после каждой носки. Бактерии, которые остаются на них, могут провоцировать раздражение, прыщи и грибковые инфекции.