Как стирать нижнее белье, чтобы не подхватить инфекцию

Стирка белья – повседневный ритуал, без которого не обходится жизнь ни одного человека. Однако немногие знают, как делать это правильно. Подробнее о том, как стирать и сушить нижнее белье, чтобы не подхватить инфекцию – в материале "Рамблера".
Стирать нижнее белье нужно при температуре не менее 60 градусов Цельсия. Если температура ниже, то частицы мочи и фекалий остаются на белье, что в дальнейшем чревато инфекцией.
Если вы боитесь повредить деликатное кружевное белье высокими температурами, добавляйте специальные средства для стирки
Кроме того, нижнее белье противопоказано стирать со скатертями и кухонными полотенцами. Существует риск того, что инфекция с трусов может попасть на кухонные принадлежности, а затем оказаться в еде.
И наконец, не забывайте о том, что трусы важно стирать ежедневно – то есть после каждой носки. Бактерии, которые остаются на них, могут провоцировать раздражение, прыщи и грибковые инфекции.
Что касается бюстгальтеров, то их стоит стирать в специальном мешочке для стирки. Мешочек представляет собой сетчатую сумочку на молнии, замочек которой спрятан, чтобы не повредить другое белье, которое также будет стираться в барабане.