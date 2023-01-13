Врач объяснила, кого может клонить в сон от кофе

«У каждого человека есть ген, который отвечает за усвоение кофеина. Если ген активный, то кофеин усваивается быстро, такие люди могут пить по 3 чашки кофе в день. Есть люди, у которых ген, отвечающий за метаболизм кофеина в организме, работает медленно. В этом случае одной чашки кофе в день достаточно, причем лучше не пить его после 15:00. 2-3 чашки в течение дня, особенно после обеда, будут так бодрить человека, что он не заснет до утра, у него нарушится сон», – отметила эксперт.