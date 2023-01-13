Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+13° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
1 час назад

Врач объяснила, кого может клонить в сон от кофе

Вести Подмосковья

Кофе не всегда бодрит, каких-то людей данный напиток успокаивает. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Ольга Перевалова. Эксперт пояснила, с какими генетическими особенностями организма это может быть связано.

Врач объяснила, кого может клонить в сон от кофе
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Реакция организма на вещества, содержащиеся в кофе, зависит от активности ряда генов, сказала Перевалова. Например, при замедленной работе гена, отвечающего за метаболизм кофеина, человек может тяжело засыпать.

«У каждого человека есть ген, который отвечает за усвоение кофеина. Если ген активный, то кофеин усваивается быстро, такие люди могут пить по 3 чашки кофе в день. Есть люди, у которых ген, отвечающий за метаболизм кофеина в организме, работает медленно. В этом случае одной чашки кофе в день достаточно, причем лучше не пить его после 15:00. 2-3 чашки в течение дня, особенно после обеда, будут так бодрить человека, что он не заснет до утра, у него нарушится сон», – отметила эксперт.

Также у людей разная реакция на теобромин – другой алкалоид, содержащийся в кофе. При повышенной чувствительности к данному веществу человек может чувствовать сонливость после употребления напитка. При этом в растворимом, сублимированном кофе больше теобромина, чем кофеина, от него может больше хотеться спать. А у свежесваренного кофе будет более бодрящий эффект, заключила Ольга Перевалова.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители