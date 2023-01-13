Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+12° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
1 час назад

Названа вредная привычка, которая ведет к набору лишнего веса

Вечерняя Москва

Врач-эндокринолог Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Мария Калошина рассказала о вредной привычке, которая ведет к набору лишнего веса.

Названа вредная привычка, которая ведет к набору лишнего веса
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметила, что у многих есть привычка плотно ужинать после рабочего дня. Отказываться от ужина не стоит, но нужно соблюдать несколько правил.

— При вечернем приеме пищи отдавайте предпочтение нежирным продуктам: творогу, морской рыбе, белому мясу, овощам. Полезно в качестве гарнира выбрать крупу или макароны из твердых сортов пшеницы. Блюда лучше запекать, варить или готовить на пару, — отметила Калошина в комментарии Общественной службе новостей.

Еще одна вредная привычка — смотреть телевизор за ужином. Это грозит тем, что человек может пропустить сигнал мозга о насыщении и будет машинально продолжать поглощать еду.

Врач также посоветовала добавлять в еду специи, которые помогут улучшить процесс пищеварения.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители