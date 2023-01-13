Диета Дюкана: польза и вред, особенности

Автор диеты – врач-терапевт Пьер Дюкан – прославился на весь мир. Врачи его, к слову, исключили из профессионального сообщества, а вот звезды, например, Дженнифер Лопес активно рекламировали его систему питания.
О том, как работает диета Дюкана, кому она показана и чем может быть опасна, «Рамблеру» рассказала эксперт – Алена Барредо, диетолог-эндокринолог.
В современном мире существует большое количество самых разнообразных диет – в виду их изобилия порой сложно понять, какой лучше всего придерживаться, чтобы сделать свой вес оптимальным, говорит Алена Барредо. Эксперт советует проконсультироваться с лечащим врачом и обратиться к специалисту, который подберет оптимальный вариант.
Одна из самых популярных в мире на сегодняшний день – диета Дюкана. Многие голливудские звезды, известные политики и другие знаменитости придерживались этой диеты и добивались отличных результатов. Алена Барреда называет эту диету, хотя и любопытной, но довольно радикальной.
Что ели люди? Поскольку в то время они еще не умели обрабатывать зерновые культуры, то в основном ели мясо, отвечает Алена Барредо. Кроме того, в эпоху палеолита употребляли в пищу много овощей, то есть, клетчатки, особенно летом.
В периоды созревания фруктов, ягод, кореньев человек получал много углеводов. То есть, употреблял не только высокобелковую пищу, но и углеводистую. К зиме животные накапливали жировую массу, соответственно, человек, употребляя их в пищу, тоже получал жиры.
Таким образом, в ежедневном рационе человека эпохи палеолита не было всех макронутриентов – белков, жиров и углеводов. А были периоды более сбалансированного питания и периоды дефицитного питания.
Принцип диеты Дюкана – это максимальное ограничение углеводов, то есть, высокобелковая диета и чередование дней, когда в рацион включаются овощи, молочные продукты. Также есть дни, в которые допускается повышение калорийности пищи за счет углеводов.
Диета Дюкана состоит из четырех этапов:
Длительность этапов зависит от исходных данных и желаемого результата. Это все рассчитывается индивидуально.
На первом этапе допускаются только белковые продукты и несколько дополнительных. Он длится от двух до семи дней. На втором этапе можно чередовать белковые дни с овощными, всего разрешается 32 вида различных овощей. Длительность третьего этап рассчитывается таким образом: десять дней на каждый потерянный килограмм. На этом этапе допускается чередовать продукты, разрешенные на первых двух этапах, а также добавлять немного углеводов и жиров. Четвертый этап, по замыслу автора, длится всю жизнь.
Строгих ограничений нет, но нужно выполнять следующие рекомендации:
Алена Барредо отмечает, что современный человек употребляет слишком много углеводов. Диета Дюкана привлекательна тем, что ограничивает их.
Полный отказ от углеводов не подойдет людям с синдромом хронической усталости, чаще всего это трудоголики и те, кто страдает от расстройства сна.
Но эксперт отмечает, что злоупотреблять углеводами тоже нельзя, их должно быть четкое количество в рационе.
Алена Барредо не соглашается с автором диеты в том, что необходимо сильно снижать количество жиров в рационе. Эксперт напоминает, жиры человеку нужны, поскольку они влияют на качество мембраны клетки, а мембрана – это ее защита.
А что говорит доктор Дюкан? Он отмечает, что наши давние предки употребляли мало жиров, поскольку пища была высокобелковая. Поэтому он призывает ограничивать жиры в рационе, так как это поможет в сгонке веса.
Но также Алена Барредо отмечает, что сейчас в нашем рационе очень много скрытых жиров и особенно трансжиров, рафинированных жиров, которые считаются вредными для организма. Эксперт призывает тщательно выбирать продукты и отдавать предпочтение как животным, так и растительным жирам естественного происхождения.
В числе противопоказаний к диете Дюкана Алена Барредо называет:
Если вы хотите испытать на себе диету Дюкана, следует обязательно проконсультироваться с врачом. Иначе последствия могут быть очень серьезными.