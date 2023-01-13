Диета Дюкана: польза и вред, особенности

Автор диеты – врач-терапевт Пьер Дюкан – прославился на весь мир. Врачи его, к слову, исключили из профессионального сообщества, а вот звезды, например, Дженнифер Лопес активно рекламировали его систему питания.

О том, как работает диета Дюкана, кому она показана и чем может быть опасна, «Рамблеру» рассказала эксперт – Алена Барредо, диетолог-эндокринолог.

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В современном мире существует большое количество самых разнообразных диет – в виду их изобилия порой сложно понять, какой лучше всего придерживаться, чтобы сделать свой вес оптимальным, говорит Алена Барредо. Эксперт советует проконсультироваться с лечащим врачом и обратиться к специалисту, который подберет оптимальный вариант.

Одна из самых популярных в мире на сегодняшний день – диета Дюкана. Многие голливудские звезды, известные политики и другие знаменитости придерживались этой диеты и добивались отличных результатов. Алена Барреда называет эту диету, хотя и любопытной, но довольно радикальной.

«Я прочитала книгу доктора Дюкана – оказалось, он придерживается принципов так называемой палеодиеты, но у него есть свои важные нюансы. А что такое палеодиета? Это диета человека в эпоху палеолита!»

Алена Барредо Врач-эндокринолог, детский и взрослый, врач-диетолог

Сходство с палеодиетой

Что ели люди? Поскольку в то время они еще не умели обрабатывать зерновые культуры, то в основном ели мясо, отвечает Алена Барредо. Кроме того, в эпоху палеолита употребляли в пищу много овощей, то есть, клетчатки, особенно летом.

В периоды созревания фруктов, ягод, кореньев человек получал много углеводов. То есть, употреблял не только высокобелковую пищу, но и углеводистую. К зиме животные накапливали жировую массу, соответственно, человек, употребляя их в пищу, тоже получал жиры.

Таким образом, в ежедневном рационе человека эпохи палеолита не было всех макронутриентов – белков, жиров и углеводов. А были периоды более сбалансированного питания и периоды дефицитного питания.

Как работает диета Дюкана

Принцип диеты Дюкана – это максимальное ограничение углеводов, то есть, высокобелковая диета и чередование дней, когда в рацион включаются овощи, молочные продукты. Также есть дни, в которые допускается повышение калорийности пищи за счет углеводов.

Диета Дюкана состоит из четырех этапов:

Атака Чередование Закрепление Стабилизация

Длительность этапов зависит от исходных данных и желаемого результата. Это все рассчитывается индивидуально.

На первом этапе допускаются только белковые продукты и несколько дополнительных. Он длится от двух до семи дней. На втором этапе можно чередовать белковые дни с овощными, всего разрешается 32 вида различных овощей. Длительность третьего этап рассчитывается таким образом: десять дней на каждый потерянный килограмм. На этом этапе допускается чередовать продукты, разрешенные на первых двух этапах, а также добавлять немного углеводов и жиров. Четвертый этап, по замыслу автора, длится всю жизнь.

Строгих ограничений нет, но нужно выполнять следующие рекомендации:

Основу рациона составляют продукты из фазы закрепления,

Раз в неделю нужно устраивать один белковый день,

Каждый день ходить пешком не меньше 20-30 минут,

Ежедневно пить от полутора литров воды и есть не менее 30 граммов отрубей.

В чем преимущество диеты Дюкана

Алена Барредо отмечает, что современный человек употребляет слишком много углеводов. Диета Дюкана привлекательна тем, что ограничивает их.

«Я соглашусь с доктором Дюканом – в том, что нужно достаточно серьезно ограничивать углеводы. Но совершенно убирать их из рациона я бы не рекомендовала! В силу того, что не всем может подойти такая диета. Есть люди, которые быстро их перерабатывают. Это можно проверить, сделав генетический тест. Такие люди без углеводов просто не выживут, на диете Дюкана им будет некомфортно, плохо».

Алена Барредо Врач-эндокринолог, детский и взрослый, врач-диетолог

Полный отказ от углеводов не подойдет людям с синдромом хронической усталости, чаще всего это трудоголики и те, кто страдает от расстройства сна.

«Таких пациентов в Москве у меня бывает очень много. Им я тоже не рекомендую диету Дюкана. Абсолютное исключение углеводов из рациона им не рекомендуется в связи с тем, что надпочечникам просто необходима углеводная пища, а именно – длинные углеводы. Они содержатся в крупах, макаронах из муки твердых сортов пшеницы, кореньях».

Алена Барредо Врач-эндокринолог, детский и взрослый, врач-диетолог

Но эксперт отмечает, что злоупотреблять углеводами тоже нельзя, их должно быть четкое количество в рационе.

Чем может быть опасна диета Дюкана

Алена Барредо не соглашается с автором диеты в том, что необходимо сильно снижать количество жиров в рационе. Эксперт напоминает, жиры человеку нужны, поскольку они влияют на качество мембраны клетки, а мембрана – это ее защита.

«Уменьшение жиров в рационе чревато рядом последствий – например, снижением синтеза половых гормонов, ухудшением качественного желчеоттока, снижением функции печени, ухудшением качества кожи, ногтей, волос».

Алена Барредо Врач-эндокринолог, детский и взрослый, врач-диетолог

А что говорит доктор Дюкан? Он отмечает, что наши давние предки употребляли мало жиров, поскольку пища была высокобелковая. Поэтому он призывает ограничивать жиры в рационе, так как это поможет в сгонке веса.

«В отношении ограничения жиров я категорически не согласна, но и употреблять слишком много жирной пищи тоже не рекомендую – это может привести к развитию избыточной массы тела, а также – метаболического синдрома, поскольку у многих из нас активен ген, отвечающий за скорость роста жировой ткани. Этот ген помог человеку выжить во времена голода и низкой калорийности пищи».

Алена Барредо Врач-эндокринолог, детский и взрослый, врач-диетолог

Но также Алена Барредо отмечает, что сейчас в нашем рационе очень много скрытых жиров и особенно трансжиров, рафинированных жиров, которые считаются вредными для организма. Эксперт призывает тщательно выбирать продукты и отдавать предпочтение как животным, так и растительным жирам естественного происхождения.

«Это, например, сливочное масло от коров или яйца птиц травяного откорма. Также рекомендую растительное масло первого отжима, или extra virgin, которое сохраняет в себе массу полезных веществ и несет пользу нашему организму».

Алена Барредо Врач-эндокринолог, детский и взрослый, врач-диетолог

Какие есть противопоказания

В числе противопоказаний к диете Дюкана Алена Барредо называет:

заболевания почек,

нарушение обмена мочевой кислоты,

подагра (или подагрический артрит),

беременность,

возраст до 18 лет,

заболевания ЖКТ (гастрит и панкреатит),

нарушение функции желчного пузыря.