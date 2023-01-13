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37 минут назад

Диетолог назвала самый полезный продукт для нервной системы пожилых людей

Москва24
Елена Соломатинаэксперт

Индейка является самым полезным продуктом для нервной системы пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Назван самый полезный продукт для нервной системы пожилых
Фото: M24.ruM24.ru

По словам эксперта, для нормальной работы нервной системы организму необходим достаточный уровень витаминов группы B. Значительное их количество присутствует в индейке.

Главное, от чего страдают многие пожилые люди, – это нехватка витамина B, в частности B12. Если его не хватает, человек может испытывать шаткость походки, головокружение.

В индейке есть полезные полиненасыщенные жирные кислоты. Они оказывают не только противовоспалительный, антихолестериновый и антисклеротический эффект, но еще и обеспечивают изоляцию для миелиновых нервных волокон, и поэтому точность мышления как раз тоже зависит от этого.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Поскольку в индейке содержится много магния, регулярное употребление этого мяса поможет снять раздражительность и укрепит нервную систему. Также в этом продукт есть фосфор, который полезен для хорошего мышления, уточнила Соломатина. Специалист порекомендовала есть индейку примерно три раза в неделю. Желательно ее варить или запекать.

Здоровье,Елена Соломатина,
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