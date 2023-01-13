Назван самый полезный продукт для нервной системы пожилых

Главное, от чего страдают многие пожилые люди, – это нехватка витамина B, в частности B12. Если его не хватает, человек может испытывать шаткость походки, головокружение.



В индейке есть полезные полиненасыщенные жирные кислоты. Они оказывают не только противовоспалительный, антихолестериновый и антисклеротический эффект, но еще и обеспечивают изоляцию для миелиновых нервных волокон, и поэтому точность мышления как раз тоже зависит от этого.

