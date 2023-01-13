Назван самый полезный продукт для нервной системы пожилых

Индейка является самым полезным продуктом для нервной системы пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам эксперта, для нормальной работы нервной системы организму необходим достаточный уровень витаминов группы B. Значительное их количество присутствует в индейке.
Поскольку в индейке содержится много магния, регулярное употребление этого мяса поможет снять раздражительность и укрепит нервную систему. Также в этом продукт есть фосфор, который полезен для хорошего мышления, уточнила Соломатина. Специалист порекомендовала есть индейку примерно три раза в неделю. Желательно ее варить или запекать.