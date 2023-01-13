Названы признаки опасного послеродового состояния

Послеродовая депрессия вызывает проблемы с психикой и здоровьем, предупредила медицинский психолог Европейского медицинского центра Валерия Мошняцкая. Она назвала в беседе с «Лентой.ру» признаки опасного состояния молодой матери.

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По словам Мошняцкой, некоторые ее пациентки жалуются на подавленное состояние, постоянные тревоги и отсутствие радости рядом с ребенком. Это может свидетельствовать о развитии послеродовой депрессии.

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"Послеродовая депрессия имеет симптомы, схожие с симптомами обычной депрессии, но развивается стремительно, набирая силу буквально за неделю", — заявила эксперт.

Послеродовая депрессия может развиться у женщин любого возраста и социального положения, рассказала Мошняцкая. Зачастую они списывают ее признаки на усталость, характер и неготовность к материнству. К ней привыкают и считают неотъемлемой частью жизни молодой матери.

Собеседница «Ленты.ру» объяснила, что послеродовую депрессию можно распознать по подавленному состоянию, снижению самооценки и чувству вины, мрачным и в некоторых случаях суицидальным мыслям, заторможенности, сменяющейся повышенной активностью, нарушению сна и аппетита, скачкам веса.

У 37 процентов молодых матерей развивается послеродовая депрессия .

Ученые установили, что послеродовая депрессия нередко провоцирует суицидальные мысли, при которых мать думает о том, чтобы навредить не только себе, но и ребенку. Также дети матерей с послеродовой депрессией чаще страдают от проблем со сном и приемом пищи, больше обычного плачут, их речевое развитие задерживается.

Близкие могут помочь женщине выбраться из этого тяжелого состояния, считает Мошняцкая. Они облегчат ее будни и психологическое состояние, если будут помогать с ребенком и бытовыми делами, дадут возможность матери высыпаться (не меньше семи часов), не станут осуждать и сваливать на нее вину.