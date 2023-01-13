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1 час назад

Названы причины неприятного запаха изо рта

Lenta.ru

Неприятный запах изо рта появляется из-за бактерий, обитающих во рту и в желудке, рассказал терапевт, гастроэнтеролог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Якушев. Врач назвал «Ленте.ру» и другие причины галитоза.

Названы причины неприятного запаха изо рта
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Якушева, при появлении неприятного запаха изо рта многие ошибочно обращаются к гастроэнтерологам. Однако галитоз чаще связан не с болезнями органов пищеварения, которые лечат эти специалисты, а с размножающимися во рту бактериями. Они расщепляют аминокислоты, в результате чего образуются зловонные летучие соединения, прежде всего сероводород и метилмеркаптпуран.

80 процентов случаев галитоза возникает из-за бактерий во рту

Чтобы избежать галитоза, Якушев советует лучше чистить зубы, использовать зубную нить, счищать налет с языка, пользоваться ополаскивателями.

Иногда причиной неприятного запаха изо рта становится хеликобактериоз, вызванный желудочными бактериями Helicobacter pylori. В таких случаях для того, чтобы избавиться от запаха, нужно избавиться от бактерии.

«Иногда неприятный запах связывают с гастроэзофагиальной рефлюксной болезнью. Это происходит крайне редко, но все же случается. С этой проблемой необходимо обратиться к врачу», — настаивает Якушев.

Вопреки распространенному мнению, повышенная или пониженная кислотность желудка не провоцирует появление неприятного запаха изо рта, отметил собеседник «Ленты.ру». Однако запах может появиться из-за пищи, содержащей много сульфитов: грибов, капусты, картошки, орехов, пряностей, которые сами по себе имеют резкий запах. Из напитков неприятный запах может провоцировать вино.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Ситкина развеяла миф о необходимости выпивать два литра воды в день. Она отметила, что нужно ориентироваться на потребности организма, чтобы не навредить ему.

Здоровье,
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