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1 час назад

Как даже совам научиться без проблем вставать рано зимой

Секрет Фирмы

Зимой вставать утром пораньше особенно сложно, потому что светает поздно. Кажется, ещё ночь на дворе и можно продолжать спать. Совам особенно не позавидуешь. Но всё-таки даже они могут научиться ранним подъёмам. Для этого можно вооружиться сразу несколькими лайфахаками.

Как "совам" научиться без проблем вставать рано зимой
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

В ход пойдут будильник, душ, позитивный настрой и даже старинный индейский приём. Первый лайфхак — для любителей горячего кофе по утрам. Фишка в том, что у современных кофеварок есть таймеры.

Можно настроить их так, чтобы машина приготовила вам напиток к определённому часу. А просыпаться от кофейного аромата, идущего ранним зимним утром с кухни, очень приятно. А ещё можно кого-нибудь из близких-жаворонков попросить сделать вам кофе в постель. Если они не против, почему бы не воспользоваться таким способом? Но тут главное — помнить, что пить кофе на голодный желудок весьма вредно.

Без определённой силы воли и дисциплины тоже не обойтись. Возьмите себе за правило вставать сразу, как только зазвонит будильник, не предаваясь никаким размышлениям. Просто взяли и во что бы то ни стало подняли тело. А дальше — ни в коем случае не ложитесь обратно. Потому что ваш организм уже проснулся, хоть вы ещё не успели это осознать.

Лучше сделать лёгкую зарядку или просто почитать новости. Чтобы подъём не был таким мучительным, сразу сосредоточьтесь на приятных моментах. Не надо думать о предстоящих трудностях дня, ибо тогда ваш мозг будет побуждать вас отлынивать от подъёма. После того как встали, можно сразу отправляться в душ. Это сразу взбодрит. А теперь самый интересный лайфхак.

Вплоть до XX века американские индейцы использовали незамысловатый, но очень действенный метод пробуждения без будильника. Если им нужно было проснуться с рассветом солнца, они пили на ночь очень много воды. Как вы поняли, оперативно выбраться из царства Морфея их побуждал переполненный мочевой пузырь. Вы можете делать так же. А когда сходите в туалет, опять опустошите стакан тёплой чистой воды. Это взбодрит.

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