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12 минут назад

Как похудеть после праздников

РИА "ФедералПресс"

Диетолог и основательница клиники «Доктор Зубарева» Наталья Зубарева рассказала, как придти в норму и сбросить лишние килограммы, набранные во время новогодних праздников.

Как похудеть после праздников
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Первое, чем стоить заняться, – своим эмоциональным состоянием», – сказала диетолог.

По словам медика, после новогодних праздников многие испытают чувства вины из-за переедания и набора веса. Такое отношение к себе не только непродуктивно, но и чревато срывами.

Чтобы после праздников побыстрее прийти в норму, необходимо наладить режим сна и питания.

Следует отказаться от калорийных соусов, полуфабрикатов, фастфуда и исключить из рациона жирное, жареное и сладкое.

Также важно помнить о соблюдении водного баланса организма и не забывать об умеренной физической активности, добавила Зубарева в разговоре с «Газетой.ру».okpress.com

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