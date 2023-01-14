Как похудеть после праздников

Диетолог и основательница клиники «Доктор Зубарева» Наталья Зубарева рассказала, как придти в норму и сбросить лишние килограммы, набранные во время новогодних праздников.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Первое, чем стоить заняться, – своим эмоциональным состоянием», – сказала диетолог.

По словам медика, после новогодних праздников многие испытают чувства вины из-за переедания и набора веса. Такое отношение к себе не только непродуктивно, но и чревато срывами.

Чтобы после праздников побыстрее прийти в норму, необходимо наладить режим сна и питания.

Следует отказаться от калорийных соусов, полуфабрикатов, фастфуда и исключить из рациона жирное, жареное и сладкое.