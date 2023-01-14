Врач назвала масло, которое укрепляет сердце и жжет целлюлит

Обычно в различные салатики добавляют подсолнечное масло. Нельзя сказать, что оно чем-то вредно, кроме калорийности. Но трапезу можно сделать гораздо полезнее, если вместо подсолнечного добавлять льняное масло. Врач-диетолог и кардиолог Светлана Павличенко рассказала, что оно помогает сердцу и сосудам, предупреждает развитие рака, а также улучшает состояние волос и кожи.

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Льняное масло богато ненасыщенными жирными кислотами, которые ускоряют процессы обмена веществ, снижают аппетит и уменьшают выработку гормона стресса (кортизола). В 100 гр масла содержится целых 53 гр омега-3 кислот, когда в оливковом масле их всего лишь 0,76 гр.

В группу омега-3 кислот входит альфа-линоленовая кислота (АЛК). Те, кто потребляет продукты, содержащие много АЛК, реже страдают от артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца. Они также меньше рискуют получить инфаркта миокарда, сказала Павличенко изданию «Доктор Питер».

Ещё льняное масло может предотвратить рост опухолей молочной железы. По словам врача, альфа-линоленовая кислота способна вызывать апоптоз — запрограммированную гибель раковых клеток. Это показывают современные исследования.