Гепатолог назвала причину частого появления синяков на теле

Такое заболевание приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Неалкогольная жировая болезнь печени провоцирует печеночную недостаточность и рубцевание органа. На заболевание указывает ряд симптомов, отметила Алла Южнова.

Человек может жаловаться на потерю аппетита и веса, утомляемость, слабость, тошноту и боли в животе. В некоторых случаях у него отекают ноги, и постоянно появляются синяки. Кожа и белки глаз могут пожелтеть, предупредила врач-гепатолог.