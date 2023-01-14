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1 час назад

Гепатолог Южнова назвала причину частого появления синяков на теле

Слово и Дело

Какие симптомы могут сигнализировать о тяжелой стадии жировой болезни печени, рассказала врач-гепатолог Алла Южнова.

Гепатолог назвала причину частого появления синяков на теле
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Такое заболевание приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Неалкогольная жировая болезнь печени провоцирует печеночную недостаточность и рубцевание органа. На заболевание указывает ряд симптомов, отметила Алла Южнова.

Человек может жаловаться на потерю аппетита и веса, утомляемость, слабость, тошноту и боли в животе. В некоторых случаях у него отекают ноги, и постоянно появляются синяки. Кожа и белки глаз могут пожелтеть, предупредила врач-гепатолог.

Чтобы предотвратить заболевание, необходимо наладить режим питания. Важно контролировать свой вес и вести здоровый образ жизни, резюмировала специалист.

Здоровье,
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