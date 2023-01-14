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19 минут назад

Популярный у россиян продукт оказался эффективным средством для профилактики рака

Слово и Дело

Продукт, особенно популярный среди россиян, оказался эффективным против развития онкологических заболеваний.

Популярный продукт оказался эффективным для профилактики рака
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Исследователи выяснили, что у женщин, употреблявших чеснок, вероятность появления рака молочной железы сокращалась на 40%. Лучше всего употреблять овощ в сыром виде, чтобы сохранить все его полезные свойства, пишет Interia.

Отдельного внимания заслуживает черный чеснок — в его составе в четыре раза больше антиоксидантов, чем у свежего растения. Такой продукт способствует снижению «плохого» холестерина в крови, поэтому его рекомендуют употреблять людям с ожирением.

Здоровье,
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