Популярный продукт оказался эффективным для профилактики рака

Исследователи выяснили, что у женщин, употреблявших чеснок, вероятность появления рака молочной железы сокращалась на 40%. Лучше всего употреблять овощ в сыром виде, чтобы сохранить все его полезные свойства, пишет Interia.

Отдельного внимания заслуживает черный чеснок — в его составе в четыре раза больше антиоксидантов, чем у свежего растения. Такой продукт способствует снижению «плохого» холестерина в крови, поэтому его рекомендуют употреблять людям с ожирением.