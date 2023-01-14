Врач пояснила, насколько обоснованы страхи перед ЭКО

Не все пары могут зачать ребёнка, поэтому некоторые прибегают к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Первый человек, «зачатый в пробирке», родился в 1978 году, эта женщина здравствует и поныне. Тем не менее, вокруг ЭКО полно мифов. Зачастую люди не решаются на процедуру из-за страха «идти против природы», получить нездорового малыша или заработать болезни. Насколько оправданы эти опасения, объяснила врач-репродуктолог Екатерина Мальбахова.

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Один из главных мифов гласит, что рождённые посредством ЭКО дети отличаются слабым иммунитетом. На самом деле никакой подобной связи учёные до сих пор не обнаружили, сказала Мальбахова Life.ru. Обычно искусственно зачатые дети болеют так же, как и зачатые естественным образом.

Также женщины не решаются на ЭКО из страха онкологических болезней. Но и в этом случае нет никаких научных доказательств, что искусственное оплодотворение приводит к раку, сказала врач. Как раз предрасположенность к подобным недугам часто становится причиной бесплодия.

Беспочвенны утверждения и о том, что вынашивание плода, зачатого в пробирке, якобы проходит тяжелее. По словам специалиста, в реальности всё зависит от состояния здоровья самой женщины, а не от способа зачатия. Важную роль играет и психологический настрой. Если он плохой, то беременность действительно может протекать сложнее.