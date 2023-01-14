Эти советы по похудению не работают

«Меньше ешь, больше двигайся»

Это кажется логичным, но реальность такова, что не всё так просто. Потеря веса часто сложна, потому что могут быть эмоциональные и психологические барьеры, а также стрессы. Для устойчивых результатов вам нужен конкретный план, в котором указано, сколько калорий потреблять, как часто тренироваться и как справляться с неудачами, когда они происходят.