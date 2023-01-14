Эти советы по похудению не работают

Издание Eat this, not that! перечислило четыре совета по похудению, которые не всегда работают, а некоторые и вовсе псевдонаучны.
Это кажется логичным, но реальность такова, что не всё так просто. Потеря веса часто сложна, потому что могут быть эмоциональные и психологические барьеры, а также стрессы. Для устойчивых результатов вам нужен конкретный план, в котором указано, сколько калорий потреблять, как часто тренироваться и как справляться с неудачами, когда они происходят.
Конечно, жиры более калорийны, чем углеводы или белки, но правильный вид жиров может помочь вам оставаться сытым, бороться с воспалениями, поддерживать здоровье и многое другое.
Да, кардио сжигает калории, но вам всё равно нужны силовые тренировки, чтобы нарастить мышечную массу.
Нет никаких доказательств того, что детокс-диеты работают.