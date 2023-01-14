Нутрициолог: фрукты и чай помогут сохранять водный баланс

Чтобы не страдать от обезвоживания можно пить чай без сахара или добавлять свежие фрукты в воду. Советы о том, как восполнять водный баланс в организме, дал нутрициолог и фитнес-инструктор Станислав Тимонов.

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«Добавляйте в бутылку с водой несколько ломтиков лайма, лимона, ягод, ананаса или апельсина, чтобы придать ей приятный вкус. К фруктам можно добавлять мяту, ломтики огурца и имбирь», — рассказал Станислав Тимонов интернет-изданию «Ридус».

Обычную воду также может заменить холодный чай без сахара, добавил эксперт.

Тимонов отмечает, что многие не любят пить обычную воду, потому что у нее нет вкуса. Тем не менее, вода необходима организму, подчеркнул он. Без нее симптомы обезвоживания могут появиться не только летом, когда солнечно, но и зимой, под влиянием отопительных приборов.

Он также посоветовал попробовать заменить простую воду на газированную. Многие пьют ее с большим удовольствием, чем обычную.