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23 минуты назад

Иммунолог назвала эфирные масла, которые снимают стресс и омолаживают

Секрет Фирмы

Эфирные масла могут быть отличным средством оздоровления организма. Главное знать, какое масло и для чего использовать. Дело в том, что каждое из них обладает своими специфическими свойствами. К примеру, масло чайного дерева бывает эффективно от ангины и дерматита, а масло лемонграсса может подавлять грибковые процессы. Подробнее о пользе эфирных масел рассказала врач аллерголог-иммунолог Елена Парецкая.

Названы эфирные масла, которые снимают стресс и омолаживают
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Одно из самых популярных эфирных масел — лимонное. И это не случайно, ведь оно снижает уровень гормонов стресса и поднимает настроение, объяснила Парецкая в беседе с изданием «Доктор Питер». А ещё оно содержит активное соединение Д-лимонен, которое уменьшает морщины.

Такой же антистрессовый эффект есть у масла розмарина, отметила иммунолог. Оно также стимулирует дыхание, усиливает сердцебиение и повышает давление. Конечно, если давление и так повышенное, то стоит быть аккуратнее.

Интересные свойства есть и у масла шалфея. Его часто используют для оздоровления кожи, исправления зрения и при болезнях щитовидной железы. В сочетании с майораном и лавандой масло может облегчить менструальный цикл и снять спазмы, рассказала врач.

При этом специалист призвала перед применением любого эфирного масла проконсультироваться с врачом. Потому что могут быть и побочные эффекты.

Здоровье,
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