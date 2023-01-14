Названы эфирные масла, которые снимают стресс и омолаживают

Эфирные масла могут быть отличным средством оздоровления организма. Главное знать, какое масло и для чего использовать. Дело в том, что каждое из них обладает своими специфическими свойствами. К примеру, масло чайного дерева бывает эффективно от ангины и дерматита, а масло лемонграсса может подавлять грибковые процессы. Подробнее о пользе эфирных масел рассказала врач аллерголог-иммунолог Елена Парецкая.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Одно из самых популярных эфирных масел — лимонное. И это не случайно, ведь оно снижает уровень гормонов стресса и поднимает настроение, объяснила Парецкая в беседе с изданием «Доктор Питер». А ещё оно содержит активное соединение Д-лимонен, которое уменьшает морщины.

Такой же антистрессовый эффект есть у масла розмарина, отметила иммунолог. Оно также стимулирует дыхание, усиливает сердцебиение и повышает давление. Конечно, если давление и так повышенное, то стоит быть аккуратнее.

Интересные свойства есть и у масла шалфея. Его часто используют для оздоровления кожи, исправления зрения и при болезнях щитовидной железы. В сочетании с майораном и лавандой масло может облегчить менструальный цикл и снять спазмы, рассказала врач.