Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+3° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

Врач рассказала, как правильным дыханием унять урчащий живот

Секрет Фирмы

Бывает, живот начинает урчать в самый неподходящий момент и смущать окружающих. Чаще всего причина в голоде или в переедании. Но не всегда есть возможность куда-то сразу уйти и перекусить. Если речь идёт не о заболевании, то унять урчание поможет определённый типа дыхания, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян. По её словам, от неприятного состояния также можно избавиться, если не есть кое-какие продукты.

Врач рассказала, как правильным дыханием унять урчащий живот
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Урчание в животе — это зачастую просто сигналы желудка о голоде. В его стенках вырабатываются импульсы и провоцируют волну сокращений, объяснила врач радио Sputnik.

При переедании звуки в животе появляются по другой причине. Сокращаются стенки кишечника, и еда или жидкость «с грохотом» переходят по ЖКТ.

В обоих случаях быстро избавиться от урчания хотя бы на время помогает определённый тип дыхания. Как объяснила гастроэнтеролог, нужно сделать вдох, а потом медленный выдох. Также можно выпить воды, но не всем это поможет, предупредила врач. Ещё после еды надо обязательно хотя бы немножко походить. Тогда урчание может вообще не возникнуть.

«Кроме того, надо использовать те продукты, которые полезны для нашей микробиоты. Это клетчатка, цельнозерновые и кисломолочные продукты. А сладости лучше исключить из рациона», — посоветовала медик.

Но если живот урчит постоянно, нужно идти к врачу. Потому что звуки в таком случае могут быть связаны с гастритом, панкреатитом, холециститом и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители