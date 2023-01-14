Врач рассказала, как правильным дыханием унять урчащий живот

Бывает, живот начинает урчать в самый неподходящий момент и смущать окружающих. Чаще всего причина в голоде или в переедании. Но не всегда есть возможность куда-то сразу уйти и перекусить. Если речь идёт не о заболевании, то унять урчание поможет определённый типа дыхания, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян. По её словам, от неприятного состояния также можно избавиться, если не есть кое-какие продукты.

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Урчание в животе — это зачастую просто сигналы желудка о голоде. В его стенках вырабатываются импульсы и провоцируют волну сокращений, объяснила врач радио Sputnik.

При переедании звуки в животе появляются по другой причине. Сокращаются стенки кишечника, и еда или жидкость «с грохотом» переходят по ЖКТ.

В обоих случаях быстро избавиться от урчания хотя бы на время помогает определённый тип дыхания. Как объяснила гастроэнтеролог, нужно сделать вдох, а потом медленный выдох. Также можно выпить воды, но не всем это поможет, предупредила врач. Ещё после еды надо обязательно хотя бы немножко походить. Тогда урчание может вообще не возникнуть.

«Кроме того, надо использовать те продукты, которые полезны для нашей микробиоты. Это клетчатка, цельнозерновые и кисломолочные продукты. А сладости лучше исключить из рациона», — посоветовала медик.