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15 января

Биологи выяснили, что постоянный стресс может повредить зрительный нерв и повысить риск слепоты

Газета.Ruиещё 2

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвине выяснили, что повторяющийся стресс может ускорить старение сетчатки и привести к развитию глаукомы и потере зрения. Исследование опубликовано в журнале Aging Cell. Глаукома — это группа заболеваний глаз, которые могут вызвать повреждение зрительного нерва и привести к слепоте. Она часто вызывается повышением внутриглазного давления. Ученые исследовали часть зрительного нерва мышей, расположенную в глазах. В молодой сетчатке они не обнаружили признаков потери аксонов, то есть повреждения зрительного нерва. Однако в зрительных нервах старых животных или подверженных стрессу наблюдались изменения, которые характерны для больных глаукомой. Как выяснили ученые, повреждение зрительного нерва сопровождалось изменениями активности генов. По их наличию в будущем возможно будет диагностировать глаукому на самых ранних стадиях. Сейчас для этого требуется отслеживание внутриглазного давления в течение суток или более. Кроме того, авторы работы считают, что повлияв на активность генов возможно будет и предотвратить потерю зрения при старении.

Биологи выяснили, что постоянный стресс может повредить зрительный нерв и повысить риск слепоты
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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