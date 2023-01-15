Каким людям опасно пить травяной чай

Хотя травяные чаи действительно полезны для организма, они могут также нанести вред. Поэтому важно знать, из каких трав состоит напиток, который вы употребляете.

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Зимой люди часто болеют. Поэтому в холодные месяцы нужно особое внимание уделять укреплению иммунитета. Часто для этого пьют травяные чаи. Однако кардиолог Фатих Мехмет Учар говорит, что такие напитки могут нанести вред организму.

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Несмотря на то что травяные чаи обладают антиканцерогенным действием, они всё же не являются лекарственными препаратами. К тому же они могут вступать во взаимодействие с определёнными лекарствами.

Осторожнее всего нужно быть нескольким типам людей.

Люди, страдающие болезнями сердца. Если у вас учащённый пульс и аритмия, то вам подойдёт чай из липы. При употреблении зелёного чая и шалфея снижается риск развития сердечных заболеваний, чай из ромашки балансирует кровяное давление. В то же время не забывайте, что зелёный чай, если его пить слишком много, может привести к учащённому сердцебиению и к повышенному артериальному давлению. А при большом количестве чая с тимьяном у вас снизится давление и может усилиться действие лекарств от давления.

Люди, которые употребляют лекарства для разжижения крови. Если у вас есть нарушения свёртываемости крови, если вы принимаете антикоагулянты, то откажитесь от чаёв, которые разжижают кровь: с имбирём, куркумой, липой, красным перцем, ромашкой, виноградными косточками, корицей. Люди с сахарным диабетом. Осторожными нужно таким людям быть с ромашковым чаем. Подобный напиток способен привести к резкому снижению сахара в крови.

Люди, которые принимают лекарства от холестерина. При чрезмерном употреблении чаи с эхинацеей могут взаимодействовать в лекарствами, снижающими холестерин. Беременные. В больших количествах женщинам опасно употреблять чаи с сенной, шалфеем, базиликом, малиной, льняным семенем. Всё дело в том, что они могут повысить вероятность кровотечения во время беременности, выкидыша, преждевременных родов.

Люди, которые лечат рак. Плохо повлияет в этом случае чай из зверобоя. Люди, у которых проблемы с почками и печенью. Важно знать, что употребление в больших количествах травяных чаёв создаёт большую нагрузку на почки и печень. Также это может привести к повышению уровня печёночных ферментов.

В день рекомендуется пить не более одной-двух чашек травяного чая.