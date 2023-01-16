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1 час назад

Диетолог Гинзбург оценил мнение о необычном составе крещенской воды

Вечерняя Москваиещё 2

Крещенская вода имеет такой же состав, как и обычная. Такое мнение высказал «Вечерней Москве» диетолог Михаил Гинзбург.

Диетолог оценил мнение о необычном составе крещенской воды
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам специалиста, церковные ритуалы не могут изменить состав воды и сделать ее волшебной.

"Освящение воды не может изменить химический состав жидкости, увеличить ее pH-уровень и электропроводность. Это в точности такая же вода, как и до освящения. Любые изменения в составе можно сделать только с помощью фильтрации или минерализации", — убежден Гинзбург.

Диетолог подчеркнул, что крещенскую воду необходимо брать из чистых источников перед освящением:

"Кроме того, важно знать, откуда берут воду перед тем, как ее освятить. В любом случае это должна быть чистая питьевая вода без вредных примесей".

Ранее священник Николай Савченко рассказал «ВМ», какими волшебными свойствами обладает крещенская вода. По словам эксперта, крещенская вода становится волшебной благодаря божественной силе.

Однако Савченко предупредил: святая вода не сможет сотворить чудо с жизнью человека без его непосредственного участия. Он напомнил, что пить святую воду нужно натощак, а также можно ею обтираться. Но важно делать это с чистыми помыслами.

Здоровье,Михаил Гинзбург,Николай Савченко,
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