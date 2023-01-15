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1 час назад

Врач раскрыл самую частую причину изжоги

Мослента

Самую частую причину изжоги раскрыл «Мосленте» врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. По его словам, это гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).

Врач раскрыл самую частую причину изжоги
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Простым языком — это-попадание желудочного сока в пищевод. Чтобы вылечить ГЭРБ, нужно две системы мер. Первая — образ жизни: снижение массы тела, исключение подъема тяжестей, налаживание питания, а также исключение курения, употребления очень жирной, жареной пищи, продуктов, повышающих газообразование. Еще один метод терапии — сон с приподнятой головной стороной кровати», — рассказал Садыков.

К другим распространенным причинам изжоги относятся гастрит, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и хронический холецистит. Для постановки диагноза необходимо провести гастроскопию желудка. Садыков напомнил, что медикаментозную терапию может назначить только врач по результатам обследования.

«Изжога — это не заболевание, а только симптом. И часто просто игнорируя или выпивая препарат от изжоги, мы маскируем проблему, не находим истинную причину и вызываем развитие более серьезной патологии, вплоть до онкологии», — предупредил эксперт.

Здоровье,
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