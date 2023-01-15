Диетолог заявил о влиянии настроения на похудение

«Казалось бы, какая разница, нравится вам тренировка или нет? Но разница имеется. Ведь если вы тренируетесь с удовольствием, у вас как минимум потом сохраняется хорошее настроение. А значит, выше мышечный тонус и выше расход энергии. Да и повторить такую тренировку вам скорее захочется», — отметил эксперт.