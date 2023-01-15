Почему люди могут иметь разный вес на одинаковой диете

Ученые из Стэнфордского университета обнаружили биомаркеры, которые связаны с устойчивым поддержанием веса после похудения и могут помочь разработать персонализированные диеты для снижения веса. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports Medicine.
В исследовании приняли участие 609 человек, которые записывали все съедаемые продукты и данные физических нагрузок в течение года. При этом они соблюдали диету с низким содержанием жиров или углеводов.
Исследование показало, что простого сокращения калорий или физических упражнений было недостаточно для поддержания веса после похудения. Люди, которые потребляли одинаковое количество калорий, в итоге могли как набрать вес, так и сохранить его.
Ученые определили несколько биомаркеров, которые еще до похудения предсказывали, насколько успешно человек будет терять вес и удерживать его в долгосрочной перспективе. Эти биомаркеры связаны с жизнедеятельностью кишечных бактерий.
Еще одним важным показателем был дыхательный коэффициент — отношение вдыхаемого кислорода к выдыхаемому углекислому газу. Более низкое соотношение означает, что организм сжигает больше жира, а более высокое соотношение означает, что он сжигает больше углеводов. Люди, у которых в начале исследования был высокий дыхательный коэффициент, потеряли больше веса на низкоуглеводной диете. Другими словами, если организм человека предпочитает углеводы, ему будет проще похудеть на низкоуглеводной диете.
Результаты ученых, если они подтвердятся, могут лечь в основу персонализированных диет для снижения веса. Авторы отметили, что до тех пор основное внимание следует уделять употреблению в пищу высококачественных необработанных продуктов с низким содержанием рафинированной муки, сахара и насыщенных жиров.