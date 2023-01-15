Почему люди могут иметь разный вес на одинаковой диете

Ученые из Стэнфордского университета обнаружили биомаркеры, которые связаны с устойчивым поддержанием веса после похудения и могут помочь разработать персонализированные диеты для снижения веса. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports Medicine.

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В исследовании приняли участие 609 человек, которые записывали все съедаемые продукты и данные физических нагрузок в течение года. При этом они соблюдали диету с низким содержанием жиров или углеводов.

Исследование показало, что простого сокращения калорий или физических упражнений было недостаточно для поддержания веса после похудения. Люди, которые потребляли одинаковое количество калорий, в итоге могли как набрать вес, так и сохранить его.

Ученые определили несколько биомаркеров, которые еще до похудения предсказывали, насколько успешно человек будет терять вес и удерживать его в долгосрочной перспективе. Эти биомаркеры связаны с жизнедеятельностью кишечных бактерий.

Еще одним важным показателем был дыхательный коэффициент — отношение вдыхаемого кислорода к выдыхаемому углекислому газу. Более низкое соотношение означает, что организм сжигает больше жира, а более высокое соотношение означает, что он сжигает больше углеводов. Люди, у которых в начале исследования был высокий дыхательный коэффициент, потеряли больше веса на низкоуглеводной диете. Другими словами, если организм человека предпочитает углеводы, ему будет проще похудеть на низкоуглеводной диете.