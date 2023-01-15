Сомнолог объяснила, почему вы спите неправильно

Просыпаться надо с петухами, а ложиться — с заходом солнца. Эту мудрость предков мы всё время стараемся опровергнуть, а зря. Потому что спать надо в естественной темноте. И этому есть масса причин, потому что сон при свете дня грозит рассинхронизировать ваши биоритмы и не подарить вам отдых, а ещё больше напрячь организм. Об этом рассказала руководитель центра сомнологии клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова.

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«Свет может синхронизировать биоритмы организма, а в неподходящее время, наоборот, десинхронизировать. Даже с закрытыми глазами наш мозг способен осознавать относительно низкую освещённость, что может восприниматься как потенциальная угроза. Организм находится в состоянии "бей или беги", а не в полноценном сне», — объяснила Сурненкова.

Никто бы и не подумал, но отдых при свете грозит вам ожирением, диабетом и гипертонией. А ещё проблемами с выработкой мелатонина — гормона сна.

Чтобы приучить себя засыпать в темноте, а не лежать и смотреть в потолок до рассвета, нужно уменьшить количество света за два-три часа до сна, особенно синего (да-да, речь про «голубой экран» телевизора, монитора или смартфона). А ещё помогут плотные шторы в спальне или маска для глаз.