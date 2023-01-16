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2 часа назад

В Минздраве рассказали, как бороться с перееданием

СОВА

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина советует попробовать заменить свою обычную тарелку на чуть меньшую по размеру. Так вместе с тарелкой уменьшится и порция.

В Минздраве рассказали, как бороться с перееданием
Фото: СОВАСОВА

По словам врача, не стоит переусердствовать с маленькой посудой, так как слишком маленькая тарелка вызовет желание взять дополнительную порцию.

— Не садитесь на жесткие диеты. Они усилят отрицательные эмоции и приведут к срыву. Чтобы этого не произошло, Вы, например, можете раз в неделю баловать себя небольшим кусочком любимого продукта, — считает врач.

Драпкина советует поддерживать уровень физической активности. Например, получасовая прогулка пешком поможет снизить уровень гормона стресса. Также помогут легкая пробежка, танцы или йога.

А если не можете отказаться от сладкого, то можно перейти на полезные сладкие перекусы: свежие фрукты, ягоды, орехи, сухофрукты. Помимо этого, нужно соблюдать режим, потому что недостаток сна существенно обостряет чувство голода.

Если понимаете, что не можете самостоятельно бороться с перееданием, обратитесь к врачу. Возможно, в организме не хватает каких-либо витаминов, микроэлементов или существуют глубинные психологические травмы, подсознательно провоцирующие переедание, рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России.

Здоровье,Минздрав РФ,
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