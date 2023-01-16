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1 час назад

Диетолог Стародубова развеяла миф об острых специях

Мира Маркина

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова развеяла популярный миф об острых специях. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам медика, добавление острых приправ и специй в пищу не помогает похудеть:

"На самом деле речь может идти только о возможности поддержания нормальной массы тела и метаболизма. Также следует помнить, что прием острой пищи может приводить к обострению хронических или возникновению острых заболеваний желудочно-кишечного тракта и других органов".

Врач добавила, что для поддержания нормального веса полезно включать в рацион пряные овощи, травы и специи. Такая пища обогащает еду новыми вкусами и помогает снизить количество используемой соли во время готовки.

Какая специя улучшает желчеотток: видео

Так, эксперт отметила, что красный перец оказывает стимулирующее действие на органы ЖКТ, способствует нормализации липидного обмена, а также хорошо влияет на метаболизм.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему голодание не помогает похудеть.

Здоровье,Видео,Антонина Стародубова,
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