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37 минут назад

Врач рассказала о влиянии крещенского купания на депрессию

Lenta.ruиещё 4

Плавание в ледяной воде может быть полезно для стимуляции иммунитета и при депрессии, заявила профессор кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Серафима Тазина. О влиянии крещенского купания на состояние здоровья и психику человека врач рассказала в беседе с агентством «Москва».

Врач рассказала о влиянии крещенского купания на депрессию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Тазина сослалась на научные исследования, которые свидетельствуют о пользе купания в ледяной воде для здоровья. Она отметила, в частности, что такие процедуры уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний: понижаются уровень триглицеридов, резистентность к инсулину, артериальное давление.

«Плавание в ледяной воде оказывает положительное влияние на психическую сторону человека, улучшает самочувствие и может даже оказывать антидепрессивное действие. Появляется все больше свидетельств того, что тот, кто плавает в холодной воде, более устойчив к инфекционным заболеваниям, болеет реже и легче», — уточнила Тазина.

При этом специалистка подчеркнула, что купание требует длительной подготовки, и его можно проводить только под надлежащим наблюдением, чтобы избежать опасных последствий: холодового шока с тахикардией и неконтролируемым дыханием, периферического паралича, аритмии.

Перед процедурой и после нее, добавила она, нужно отказаться от алкоголя, а сразу после купания надо хорошо растереть себя полотенцем, переодеться в сухое белье и выпить горячий чай.

«Одежда и обувь должны быть комфортными, удобными и теплыми. Их должно быть легко надеть в течение нескольких секунд после купания. Хорошо, когда рядом есть друзья — они помогут, закроют от ветра, застегнут молнию», — заключила Тазина.

Здоровье,
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