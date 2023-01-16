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2 часа назад

Гинеколог перечислила симптомы миомы матки

Говорит Москва

Среди них сбои менструального цикла, пониженный гемоглобин, боли.

Гинеколог перечислила симптомы миомы матки
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала заведующая гинекологическим отделением Первой градской больницы, кандидат медицинских наук Елена Платова.

«Сложности профилактики заключаются в том, что мы не знаем на 100% причины возникновения данного заболевания. Пациенты, которые к нам обращаются, они очень часто не обращают внимания на симптомы. Чаще всего женщины отмечают, что у них как-то изменился характер менструального цикла. Менструации стали более обильные и длительные. Очень часто при диспансеризации в анализе крови обнаруживается сниженный уровень гемоглобина, её отправляют к гинекологу, а он ставит диагноз миома матки. Другая группа симптомов, которые пациенты отмечают — это наличие болевого синдрома. Он появляется тогда, когда опухоль достигает достаточно крупных размеров и начинает воздействовать на находящиеся рядом органы».

Платова отметила, что миома матки крайне редко становится злокачественной, только в единичных случаях она превращается в лейомиосаркому. В основном миому впервые находят у женщин в возрасте от 32 до 35 лет.

В мае прошлого года в Минздраве предупредили о снижении на 5% вероятности забеременеть после 35 лет. При этом способность к деторождению снижается как у женщин, так и у мужчин.

Здоровье,
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