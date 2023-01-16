Гинеколог перечислила симптомы миомы матки

«Сложности профилактики заключаются в том, что мы не знаем на 100% причины возникновения данного заболевания. Пациенты, которые к нам обращаются, они очень часто не обращают внимания на симптомы. Чаще всего женщины отмечают, что у них как-то изменился характер менструального цикла. Менструации стали более обильные и длительные. Очень часто при диспансеризации в анализе крови обнаруживается сниженный уровень гемоглобина, её отправляют к гинекологу, а он ставит диагноз миома матки. Другая группа симптомов, которые пациенты отмечают — это наличие болевого синдрома. Он появляется тогда, когда опухоль достигает достаточно крупных размеров и начинает воздействовать на находящиеся рядом органы».