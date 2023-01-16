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1 час назад

Как облегчить критические дни: советы гинеколога

РИА "ФедералПресс"

Во время критических дней важно позаботиться о своем комфорте и выбрать подходящие средства гигиены. Гинеколог-эндокринолог Марина Ширина назвали их в разговоре с «ФедералПресс».

Как облегчить критические дни: советы гинеколога
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Тампоны – самое удобное средство, но только при правильном использовании. При неправильном они могут привести к синдрому токсического шока», – отметила врач.

К тому же у некоторых девушек после их использования начинается сухость и дискомфорт в интимных местах. Поэтому использовать тампоны стоит лишь при обильных выделениях, а в последние дни менструации – перейти на прокладки.

Также важно помнить, что во время критических дней важно употреблять продукты, богатые железом: печень, красное мясо, красную рыбу, свеклу, гречку, зелень. Важно в это время не садиться на диету, так как она неизбежно сорвется из-за повышенного аппетита.

Однако чтобы не набрать вес в этот период, важно утолять голод не за счет вредных сладких или мучных продуктов, а за счет белковой пищи и медленных углеводов – мяса, яиц, круп и злаков.

Стоит избегать и соленой пищи, которая задерживает воду в организме. В период ПМС организм и так склонен к отечности, а так дело еще больше усугубится.

Последнее, что отметила Марина Ширина, – вода. Важно пить ее, чтобы разжижать кровь, а значит, помогать ей доставлять полезные вещества по организму быстрее.

Здоровье,
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